Vídeo mostra como foi a tentativa de assalto que terminou com tiros na Estação São Bento, em SP

Imagens de câmeras de monitoramento do Metrô de São Paulo capturaram o momento em que um policial civil de folga reagiu, na tarde do último sábado, 30, a uma tentativa de assalto na Estação São Bento da Linha 1-Azul.

As imagens, divulgadas inicialmente pela TV Globo e obtidas pelo Estadão, ajudam a entender a ocorrência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ao menos seis pessoas ficaram feridas, incluindo uma bebê de 11 meses. Entre elas, está ainda um suspeito que foi preso após ser atingido pelo policial. As investigações indicam que ao menos outros dois ladrões participaram da ação.

Conforme as investigações, o alvo da tentativa de assalto, um papiloscopista, foi abordado após comprar um notebook na Rua 25 de Março. A polícia ainda apura se os criminosos seguiram o policial desde a porta da loja em que o equipamento foi comprado.

Os vídeos mostram que, durante a tentativa de assalto, o policial fica no alvo de ao menos uma arma de fogo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele, então, reage e efetua disparos contra os assaltantes em um dos corredores da estação. Uma correria generalizada começa.

Neste momento, é possível ver que um homem que passava pelo corredor com a filha no colo - a bebê de 11 meses que está entre as feridas - cai repentinamente no chão.

Conforme informações da Polícia Civil, o passageiro, de 30 anos, foi ferido por um disparo no abdômen - ele teve de fazer uma cirurgia, mas passa bem. Já a menina foi ferida de raspão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os vídeos mostram ainda que os suspeitos se dispersam rapidamente após os disparos. Pouco depois, um deles, o único preso até então, é alcançado por PMs perto de uma escada rolante da estação. Segundo a polícia, é o único, além do pai da menina, atingido por um tiro sem ter sido de raspão.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP) afirmou que todas as circunstâncias do caso são investigadas pelo 8º Distrito Policial (Brás), por meio de inquérito policial já instaurado.

"A autoridade policial analisa imagens da ocorrência e realiza as demais diligências necessárias para identificar todos os envolvidos e esclarecer integralmente os fatos", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a pasta, o suspeito baleado recebeu alta hospitalar e foi encaminhado à audiência de custódia, na qual teve a prisão preventiva decretada. Ele permanece preso.

A secretaria acrescentou ainda que a Corregedoria da Polícia Civil apura a conduta do agente por meio de um procedimento correcional e processo administrativo instaurado.