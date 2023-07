Vídeo mostra ciclista sendo prensado por caminhões na Via Dutra; veja

Um vídeo impressionante que circula nas redes sociais mostra um ciclista escapando com vida após ser prensado por dois caminhões na Via Dutra, em Piraí, Rio de Janeiro. O fato foi registrado na manhã da última quinta-feira, dia 29 de junho.

As imagens foram feitas por uma câmera fixada no para-brisa de um carro que transitava na Serra das Araras. No registro, é possível perceber que o ciclista seguia pela faixa da direita quando, no intuito de ultrapassar um caminhão que seguia a sua frente, vai para o meio da pista e acaba prensado pelo veículo e por um outro que estava na outra faixa.

Apesar de ter sido prensado pelos veículos pesados, o homem sai caminhando e quase é atingido por um veículo Fiat Siena que vinha logo atrás.

Assista:

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a concessionária que administra a rodovia não foram acionadas.

