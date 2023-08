Vídeo mostra Celso Russomanno sendo ameaçado durante gravação; veja

O apresentador e deputado Celso Russomanno foi ameaçado durante uma gravação na tarde da última segunda-feira, 21 de agosto, no bairro Santa Ifigênia, região de São Paulo conhecida pela comercialização de eletrônicos. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o político mandando um homem "ficar quieto" e, logo na sequência, é confrontado por esse mesmo indivíduo.

"Você tá gritando comigo? Grita de novo", diz o homem. O apresentador empurra o rapaz, que começa a xingá-lo.

As imagens estão circulando na internet e estão dando o que falar. Assista:

A equipe de reportagem do UOL conversou com o deputado, que deu mais detalhes sobre o episódio. Russomano afirmou que gravava um quadro do "Patrulha do Consumidor" com uma mulher que se sentiu lesada após levar um videogame para o conserto em uma loja do bairro e esperar mais de 80 dias para receber o produto. O direito do consumidor dita o prazo máximo de 30 dias para ser feito o conserto do produto.



O deputado explicou que a mulher tinha provas de que, durante o período em que estava na assistência, o aparelho foi usado. "Ela recebia e-mails de que estavam baixando jogos e instalando aplicativos", contou. Por isso, seguindo o direito do consumidor, ela desistiu do aparelho e queria o dinheiro de volta, acrescentou Russomanno.

O dono da loja, segundo o deputado, não emitiu nota fiscal da assistência oferecida e se negou a pagar pelo videogame. "Eu fui fazer a matéria com ela, e quando entrei lá, começou a gritaria e confusão. Ele veio para cima de mim e encostou a cara na minha", lamentou.

As informações são do UOL.

