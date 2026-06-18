Vídeo mostra carro escapando por segundos de caminhão que tombou em SC





Câmeras de monitoramento flagraram o momento impressionante em que um carro de passeio, que trafegava no sentido oposto na manhã de segunda-feira (15), conseguiu passar pelo local segundos antes de um veículo de carga atravessar a pista tombando, escapando do impacto por poucos metros. O caminhoneiro de 37 anos, identificado como Renato Menezes morreu no local. O acidente aconteceu no km 114 da SC-155, no Contorno Viário de Seara, no Oeste de Santa Catarina.

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Foto: Reprodução/Câmera de monitoramento Foto: Reprodução/Câmera de monitoramento

O acidente aconteceu por volta das 9h45, em um trecho de declive da rodovia. Renato dirigia um caminhão Ford Cargo, carregado com placas solares e geradores, no sentido Arvoredo-Seara, quando perdeu o controle da direção. O veículo saiu da pista após o tombamento, colidiu contra árvores na faixa de domínio e contra postes da rede elétrica, além de destruir cerca de 20 metros de defensa metálica. Com a força do impacto, a cabine do caminhão ficou completamente destruída.

Renato Menezes, motorista do caminhão, morreu no local - Foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros/Redes Sociais Renato Menezes, motorista do caminhão, morreu no local - Foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros/Redes Sociais

O atendimento à ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Militar Rodoviária, da Polícia Civil e da Polícia Científica. Os socorristas constataram que o motorista estava preso às ferragens e já não apresentava sinais vitais, sendo necessário realizar o trabalho de desencarceramento do corpo. Após a perícia no local, a carga ficou sob a responsabilidade da seguradora e o caminhão foi removido para um pátio conveniado.

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As imagens do sistema de videomonitoramento foram recolhidas pelas autoridades e devem auxiliar a Polícia Civil na investigação sobre as causas e circunstâncias do acidente.

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A morte de Renato Menezes gerou grande comoção entre familiares e amigos nas redes sociais. A irmã da vítima, Sandra Menezes, lamentou a perda precoce ao classificar o caso como uma fatalidade e desejar que o irmão descanse em paz. O caminhoneiro morava na região e o seu sepultamento foi realizado no Cemitério Municipal de Saudades.