Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
FLAGRANTE

Vídeo mostra carro escapando por segundos de caminhão que tombou em SC

A tragédia que matou o caminhoneiro Renato Menezes gerou grande comoção; a polícia investiga as causas do tombamento usando imagens de segurança

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.06.2026, 09:42:07 Editado em 18.06.2026, 09:42:00
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline


Câmeras de monitoramento flagraram o momento impressionante em que um carro de passeio, que trafegava no sentido oposto na manhã de segunda-feira (15), conseguiu passar pelo local segundos antes de um veículo de carga atravessar a pista tombando, escapando do impacto por poucos metros. O caminhoneiro de 37 anos, identificado como Renato Menezes morreu no local. O acidente aconteceu no km 114 da SC-155, no Contorno Viário de Seara, no Oeste de Santa Catarina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Lotomania acumula e prêmio vai a R$ 3,3 milhões

Vídeo mostra carro escapando por segundos de caminhão que tombou em SC
AutorFoto: Reprodução/Câmera de monitoramento

O acidente aconteceu por volta das 9h45, em um trecho de declive da rodovia. Renato dirigia um caminhão Ford Cargo, carregado com placas solares e geradores, no sentido Arvoredo-Seara, quando perdeu o controle da direção. O veículo saiu da pista após o tombamento, colidiu contra árvores na faixa de domínio e contra postes da rede elétrica, além de destruir cerca de 20 metros de defensa metálica. Com a força do impacto, a cabine do caminhão ficou completamente destruída.

Vídeo mostra carro escapando por segundos de caminhão que tombou em SC
AutorRenato Menezes, motorista do caminhão, morreu no local - Foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros/Redes Sociais

O atendimento à ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Militar Rodoviária, da Polícia Civil e da Polícia Científica. Os socorristas constataram que o motorista estava preso às ferragens e já não apresentava sinais vitais, sendo necessário realizar o trabalho de desencarceramento do corpo. Após a perícia no local, a carga ficou sob a responsabilidade da seguradora e o caminhão foi removido para um pátio conveniado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As imagens do sistema de videomonitoramento foram recolhidas pelas autoridades e devem auxiliar a Polícia Civil na investigação sobre as causas e circunstâncias do acidente.

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias de curiosidades

A morte de Renato Menezes gerou grande comoção entre familiares e amigos nas redes sociais. A irmã da vítima, Sandra Menezes, lamentou a perda precoce ao classificar o caso como uma fatalidade e desejar que o irmão descanse em paz. O caminhoneiro morava na região e o seu sepultamento foi realizado no Cemitério Municipal de Saudades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente flagrabnte Flagrante motoristas NOTÍCIAS Santa Catarina transito
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV