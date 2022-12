Vídeo mostra 'cachoeira d'água' inundando BR-101; assista

Da Redação

As imagens retratam o quilômetro 140 no Morro do Boi, sentido Sul, em Balneário Camboriú

As fortes chuvas estão assolando o estado de Santa Catarina e colocando a população em estado de atenção. Um vídeo divulgado pela concessionária Arteris Litoral Sul mostra um trecho da BR-101 sendo atingida por um alto grande volume de chuvas. Assista no decorrer da matéria.

As imagens retratam o quilômetro 140 no Morro do Boi, sentido Sul, em Balneário Camboriú. De acordo com informações, o trânsito na noite desta segunda-feira (19) somava mais de 20 Km de congestionamento em direção a Florianópolis.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), também publicou em suas redes sociais um vídeo mostrando a água escoando pelas laterais da pista.

Assista:

No Morro do Boi (Itapema), km 140,8 o trânsito de veículos no sentido sul está interrompido, rodovia interditada devido ao grande volume de água escoando sobre a pista. O trânsito será liberado assim que o volume de água diminuir. pic.twitter.com/ROxDdmk2CU — PRF SC (@PRF191SC) December 19, 2022





No Morro dos Cavalos, no sentido para Curitiba (PR), a pista foi interditada no quilômetro 236, e no sentido de Porto Alegre, no quilômetro 228. Não há previsão de liberação dos trechos, e a rota alternativa sugerida pela Arteris é por meio da BR-282, acessando a BR-116 e retornando pela BR-285.

Veja o vídeo da BR-101 divulgado pela concessionária:

null - Vídeo por: tnonline

Fonte: Informações RicMais.

