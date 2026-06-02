Vídeo mostra batida violenta em prova de arrancadão em SC; piloto sai ileso

Câmeras flagraram o exato momento em que um carro de arrancada colidiu violentamente contra o muro de proteção de uma pista em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina. O acidente envolvendo o piloto Lucas Pinheiro ocorreu logo após a largada da prova, realizada no último sábado (30), em uma área privada destinada ao evento automobilístico. Apesar das imagens impressionantes da batida e da destruição do veículo, o condutor escapou sem ferimentos e as muretas de contenção garantiram que o público presente não fosse atingido pelos destroços. Assista ao vídeo no fim da matéria.

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Nas redes sociais, Pinheiro relatou o susto e tranquilizou os seguidores ao afirmar que acordou no dia seguinte sem dores, lesões ou hematomas, uma vez que a área da cabine destinada ao condutor ficou completamente intacta. O piloto destacou que a modalidade é um esporte de alto risco em que os competidores andam sempre no limite e, embora aliviado por ter saído ileso, lamentou os danos materiais. Segundo ele, a montagem do carro exigiu um ano inteiro de dedicação da equipe e representava a concretização de um sonho, o que gerou um sentimento misto de felicidade pela vida e tristeza pela perda. "Mas a gente acredita que o carro vai conseguir voltar para as pistas. Logo, logo a gente vai desmanchar o carro, tirar toda a mecânica e, se possível, a gente vai reformar. Se Deus quiser a gente volta ainda mais forte", comentou.

A organização do evento reforçou que o local conta com equipe médica, ambulância, muretas de concreto em todo o percurso e ainda uma equipe de pista em prontidão para atender de imediato qualquer acidente que aconteça. Há ainda extintores distribuídos tanto ao longo do trajeto dos carros quanto nas áreas destinadas ao público.





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