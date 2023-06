Vídeo mostra banhista sendo atacado por tubarão-tigre; vítima morreu

Siga o TNOnline no Google News

Uma banhista russo morreu depois de ser atacado por um tubarão nessa quinta-feira em uma praia no Mar Vermelho, próximo a um resort e a Hurghada, no Egito. O momento do ataque foi gravado por uma testemunha. Assista ao ataque logo abaixo.

Um mergulhador que chegou ao local logo após o incidente disse que as pessoas correram para ajudar o homem, de 23 anos, depois que um salva-vidas de um hotel próximo deu o alarme, mas não conseguiram alcançá-lo a tempo.

O corpo da vítima desapareceu em meio ao mar.

Através de uma publicação feita em uma rede social, o Ministério do Meio Ambiente do Egito afirmou que o animal envolvido na predação era um tubarão-tigre. Ainda no comunicado, existe a informação de que o peixe foi capturado algum tempo após o ataque.

As autoridades alegaram que é proibido nadar, mergulhar e praticar esportes aquáticos em várias praias próximas ao local do ataque.

Assista:

