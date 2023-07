Vídeo mostra avião derrapando em aeroporto; pista está interditada

O avião parou com o bico no canteiro

O aeroporto de Florianópolis, Santa Catarina, deve ficar com pousos e decolagens de aeronaves paralisados por um certo tempo devido a um incidente ocorrido na manhã desta quarta-feira (12), envolvendo um avião da Latam. De acordo com as informações da concessionária, o Airbus A321 derrapou na pista e parou com o bico no canteiro.

Através de uma nota, a companhia afirmou que o voo saiu de Guarulhos, São Paulo, e tinha como destino a capital catarinense.

Um vídeo mostra o momento em que a aeronave derrapou. Os passageiros e tripulantes não se feriram. Uma professora que estava no voo relatou o susto e como ocorreu o pouso.

"É uma sensação de que ele veio aterrissando, como é uma um procedimento de aterrissagem, daqui a pouco ele aumentou a velocidade e foi", disse.

No momento em que o incidente foi registrado, a pista estava molhada. Florianópolis e tantas outras cidades do Sul do Brasil estão sendo atingidas por chuvas intensas devido à passagem de um ciclone.

Havia 172 passageiros e 7 tripulantes na aeronave quando o fato aconteceu.

Veja o flagrante:

Com informações do G1.

