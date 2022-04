Da Redação

Vídeo: moradores registram tempestade de 'raios invertidos'

Um temporal com diversos raios ocorreu entre os estados de Kansas e Missouri, Estados Unidos, e um morador fez um registro fora do comum: as descargas elétricas parecem vir do chão, como se estivessem invertidas.

As imagens, que foram publicadas nas redes sociais pelo fotógrafo Taylor Vonfeldt, chamam a atenção. "O relâmpago mais insano que já peguei na câmera", escreveu o rapaz na publicação.

Explicação sobre o fenômeno

De acordo com um grupo de pesquisadores de Eletricidade Atmosférica (Elat), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o raio "invertido", que em vez de descer das nuvens e tocar o solo, como ocorre na maioria das descargas elétricas, parte de uma estrutura alta na superfície e se propaga em direção às nuvens. Esse fenômeno também ocorre no Brasil, de acordo com os estudiosos.