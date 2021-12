Da Redação

Vídeo: moradora se depara com cobra gigante em residência

Um mulher levou um tremendo susto ao se deparar com uma cobra enorme dentro de sua residência, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. De acordo com a moradora, a serpente, da espécie caninana, invadiu a moradia e ficou passeando pela cozinha, no varão da cortina e na geladeira.

Fernanda Mara Vidal alegou que estava assistindo um filme na sala quando escutou o grito da mãe, que estava na cozinha.

“Ela foi na cozinha beber água e deu um grito ‘meu deus, uma cobra’, mas aqui é normal. Só que ela falou que estava dentro de casa, em cima da geladeira”, relata.



Então, Fernanda também entrou em desespero, pois o réptil assustava por conta do tamanho. “Depois que eu vi o tamanho do bicho, bateu o desespero. Aqui em Garibaldi é bem normal, mas daquele tamanho e em cima da geladeira, foi bizarro”, afirma.

A mulher fez um registro da caninana em sua moradia. Após isso, o animal foi devolvido à natureza.

“Tem que cuidar, claro, é perigoso, mas não tem necessidade de matar o bichinho. Está tudo certo, foi só o susto mesmo”, disse.

