Vídeo: morador usa espada para impedir furto e põe ladrões para correr

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra o morador de um condomínio que utilizou uma katana -espada japonesa - para impedir que criminosos furtassem bicicletas do local. Assista o vídeo abaixo.

De acordo com as informações do G1, o fato foi registrado no bairro Santo Antônio, na região centro-sul de Belo Horizonte, Minas Gerais. Inclusive, o episódio aconteceu no dia 13 de agosto, mas as imagens das câmeras de segurança viralizaram recentemente.

No registro, é possível ver o fisioterapeuta Allisson D'jean, que se autodenomina "Samurai de BH", com uma espada japonesa. Ao seu lado, está o síndico do prédio.

A dupla desceu até a portaria do edifício para impedir um crime. Três homens invadiram o condomínio para furtar bicicletas.

Assim que o "samurai" se depara com os ladrões, os afugenta com a espada. Nas imagens é possível ver o trio correndo e abandonando as bicicletas na rua.

Assista:

tnonline

Ninguém se feriu na situação.



Allison utilizou as redes sociais para falar sobre o caso e afirmou que nenhumas das bicicletas eram dele. Além disso, ele alegou que nem tem uma.

Ele explicou que quis evitar mais um furto, já que é a quarta vez que esse tipo de crime acontece no prédio. "Minha preocupação não era retornar as bicicletas. Eu nem tenho bicicleta. Andei uma vez há 5, 6 anos atrás", disse.

