Vídeo: mergulhador se depara com sucuri de quase 7 metros

Um homem se deparou com uma sucuri "gigantesca" em uma expedição subaquática em um rio no município de Bonito, Mato Grosso do Sul. O flagrante foi feito pelo empresário Juca Ygarapé, que acompanha a vida das sucuris em Bonito há mais de 20 anos.

De acordo com Juca, estima-se que a cobra flagrada recentemente tenha 7 metros de cumprimento. “Estava realizando o mergulho e encontramos, filmei com o próprio celular, prova d’água. Eu já me acostumei, acho tranquilo, acabamos registrando o comportamento do animal. O bicho não ataca, ele se defende”, explicou Juca.

Ainda conforme o empresário, logo após filmar a sucuri, o grupo encontrou outras serpentes da mesma espécie.

O empresário disse que o registro pode ser considerado como "raro". "É mais raro fazer o registro dentro da água, tem que ter uma boa prática. O único lugar para ver sucuri de forma subaquática é aqui, em Bonito", finalizou.

