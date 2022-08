Vídeo: menino salva mãe de se afogar após ela ter convulsão na piscina

Da Redação

Lori divulgou as imagens de seu resgate em uma rede social

Uma criança, de 10 anos, salvou a própria mãe de se afogar na piscina de casa após ela ter uma convulsão no local. A câmera de segurança da residência registrou o momento em que Gavin Keeney salva Lori Keeney, em Oklahoma, nos Estados Unidos.

O caso ocorreu no início deste mês, no dia 5 de agosto, e as imagens foram divulgadas nas redes sociais de Lori. "Gavin tinha acabado de sair da piscina e estava na varanda e foi quando me ouviu", escreveu Lori na publicação. "Ele pulou... o cachorro até tentou entrar... ele me levou até a escada e então meu pai entrou correndo."

Nas imagens, é possível ver a ação rápida do menino. Ele entra na piscina e nada em direção a mãe, ao notar que ela estava passando mal. Depois de alcançá-la, ele a carregou até a borda, próximo as escadas. Na sequência, o avô chegou para ajudar o menina a socorrer a filha.

Assista:

Em uma entrevista à "FOX News", ela disse que essa não foi a primeira vez que o filho a salva. Em uma outra ocasião, enquanto se engasgava, Gavin tentou realizar a manobra de Heimlich para ajudar a mãe, mas percebeu que não tinha força suficiente, então, ligou para a emergência.

Por conta do ato heroico do garoto, o Departamento de Polícia de Kingston decidiu premiá-lo.

"Devido às ações rápidas deste jovem, sua mãe não engoliu água e ainda está viva até hoje", escreveu o departamento de polícia em um post no Facebook. "Obrigado Gavin, você é um verdadeiro herói e uma luz positiva para esta comunidade".

