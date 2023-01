Vídeo: Menino é resgatado após ficar preso em contêiner por 6 dias

Da Redação

Um vídeo de quando o menino foi encontrado no contêiner já soma quase 4 milhões de visualizações no TikTok

Um menino, de 15 anos, conseguiu sobreviver após ficar preso durante seis dias dentro de um contêiner em alto mar. O adolescente foi parar dentro da embarcação depois que se escondeu no contêiner enquanto brincava de esconde-esconde com os amigos, em Bangladesh.

Conforme o jornal indiano India Times, no último dia 17 de janeiro, um equipe do porto de Port Klang, na Malásia, se chocou quando viu o menino sair de dentro de uma das estruturas. De acordo com informações, ele aparentava estar confuso e com fome.

Como o garoto não falava a língua local, começou surgir a suspeita de que ele seria vítima de tráfico humano. A polícia foi acionada, mas as investigações apontaram para a real causa do menino estar dentro do contêiner.

Um vídeo de quando o menino foi encontrado no contêiner já soma quase 4 milhões de visualizações no TikTok. Assista:





Esconde-esconde

Conforme o India Times, o menino brincava com os amigos na cidade de Chittagong, em Bangladesh, quando pensou em se esconder dentro do contêiner de transporte. Ele achava que assim seria o vencedor do jogo.

Porém, ele acabou se prendendo sem querer no compartimento, e pegou no sono. Entre os dias 11 e 17 de janeiro, o contêiner foi transportado em uma viagem comercial para a Malásia.

O menino chegou a gritar por socorro no período, mas não foi ouvido. No fim da viagem angustiante, ele foi levado a um hospital local por uma ambulância. A previsão é que, assim que se recupere, ele seja enviado de volta para sua família em Bangladesh.





Fonte: Informações Metrópoles.

