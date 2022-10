Vídeo: menino de 2 anos é esquecido dormindo dentro de creche

Da Redação

O caso ocorreu nessa quinta-feira (13), em Cariacica, no Espírito Santo

Uma criança, de 2 anos, foi esquecida dormindo dentro de um berço em uma creche municipal de Cariacica, no Espírito Santo, nessa quinta-feira (13). Os funcionários da instituição foram embora e deixaram o menino sozinho no berçário.

A família do garoto foi ao Centro Municipal de Ensino Infantil (CMEI) Tereza Tirone e gravou toda a situação. Nas imagens, é possível ver os familiares chegando ao local e, acompanhados de funcionários, encontraram o menino dormindo sozinho em uma sala. (Assista o vídeo abaixo)

O pai da criança, o jardineiro Diego Monteiro, havia sido informado que o menino já tinha sido levado da unidade por outra pessoa.

"A minha filha mais velha chegou para buscar o irmão dela, como sempre ela faz. Busca ele às 17h, eles saem 17h15 da escola. Chegando lá, a diretora alegou pra minha filha que alguém tinha pegado meu filho. Minha filha voltou chorando. Ligou pra mãe desesperada falando que alguém tinha roubado ele na escola. Minha esposa ligou pro meu sogro pra ele ir lá porque eu estava vindo do serviço. Ele foi lá e encontrou uma professora de outra escola na porta, passando que perguntou o que estava acontecendo, que estava todo mundo querendo entrar na escola. Ela ligou pra essa diretora, ela não atendeu, depois retornou a ligação e falou com suas próprias palavras que meu filho se encontrava dentro do berço dormindo na sala de aula", contou o pai do menino.

Posição da escola

Em uma entrevista à TV Gazeta, a diretora do estabelecimento de ensino, Sandra Noelia, disse que o menino dormiu após realizar uma série de atividades em comemoração ao Dia das Crianças, como brincadeiras e gincanas. No entanto, na hora da saída, apenas os alunos que estavam na área externa do CMEI foram entregues aos responsáveis.

"Hoje a programação foi toda na área externa da creche. Então as crianças brincaram muito e ficaram cansadas. Esse menino específico, de 2 anos, dormiu, e a professora o colocou no berço. Na hora de entregar as crianças para os pais, a professora entregou os alunos que estavam na área externa. E o menino ficou no berçário", disse a diretora.



Sandra também afirmou que nenhum funcionário disse à família que a criança já havia sido levada. Ainda conforme ela, o pai foi buscar o aluno por volta das 18h, uma hora após a saída, e nenhum familiar da criança estava no local na hora certa, que é às 17h.

A diretora também admitiu que a professora foi embora e deixou o menino sozinho. Uma reunião com a Secretaria de Educação deve ser feita para que o caso seja analisado. A professora do garoto pode ser transferida ou até mesmo demitida, segundo Noelia.

A família do menino diz que ele não vai mais voltar pra creche e vai registrar um boletim de ocorrência contra a escola junto à polícia.



"Justiça para todas as nossas crianças. Como aconteceu com a minha pode acontecer com as demais. O que eles fizeram não foi certo. Meu filho ficou abandonado na escola", disseram os pais do aluno.

Profissionais da escola foram afastados e vigilantes serão demitidos

A Prefeitura de Cariacica informou na manhã desta sexta-feira (14) que lamenta o ocorrido. Disse ainda que a Secretaria de Educação "está tomando todas as providências administrativas para apurar os responsáveis pelo ocorrido, uma vez que há evidências de que a unidade escolar infringiu o Regimento Comum das Escolas Municipais de Cariacica".

"Nesse sentido, a professora e a assistente de sala foram afastadas e, juntamente com todo o trio gestor da unidade, responderão a um Processo Administrativo Disciplinar, que poderá resultar até em demissão. Esclarece, ainda, que os vigilantes também serão demitidos", informou a Prefeitura.

Assista:

Com informações do g1.

