Vídeo: menina autista é alvo de humilhação e bullying em escola do Rio

Situação foi registrada no pátio da escola

Uma menina autista de 11 anos foi alvo de bullying em uma escola da rede estadual localizada no bairro Balneário Natividade, no Rio de Janeiro. A situação foi registrada em vídeo que começou a circular nas redes sociais na quinta-feira (30), data do acontecimento.

A criança estava no pátio da escola quando passou a ser humilhada por outras meninas que riam de sua aparência. Uma das estudantes ainda tentou agarrar o cabelo da vítima, enquanto as outras riam da situação instigando ainda mais o bullying.

Em determinado momento, a vítima começa a chorar e é ainda mais humilhada pelas meninas que falam em tom de deboche.

A situação revoltou estudantes da instituição de ensino que realizaram um protesto nesta sexta-feira (31) em frente a escola.

Assista o vídeo:

As informações são do Ric Mais e Natividade FM.

