Vídeo: Mecânicos encontram cobra gigante em painel de carro

Um homem teve uma grande surpresa ao se deparar com um barulho anormal em sua caminhonete, na Tailândia. O proprietário do veículo estava a caminho do trabalho quando percebeu que havia algo errado.

Então, ele decidiu parar na oficina mecânica mais próxima. O trabalhador falou sobre o problema aos funcionários do local, que inspecionaram o carro.

No entanto, eles levaram um susto. Os mecânicos se depararam com uma cobra de aproximadamente 4 metros dentro do painel da caminhonete.

Eles a retiraram do local, colocaram em um saco e a devolveram à natureza.

