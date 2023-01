Vídeo: Mãe raspa o cabelo de gêmeas após as filhas brigarem e viraliza

Da Redação

Uma mãe viralizou nas redes sociais, nesta quinta-feira (05), depois de publicar um vídeo em que as filhas gêmeas aparecem puxando o cabelo uma da outra enquanto brigavam. Porém, o que chamou a atenção dos internautas, foi que a mulher resolveu raspar a cabeça das meninas.

A idade das crianças não foi divulgada, mas pelas imagens é possível ver que se tratam de bebês. Após a grande repercussão, a mãe foi fortemente criticada pela sua atitude.

As redes sociais foram tomadas por um debate sobre o caso. Até mesmo profissionais da saúde se envolveram na polêmica e afirmaram que a atitude da mãe não foi prejudicial para as bebês. "Do ponto de vista clínico (sou psicanalista), [...] a solução do problema não causou nenhum dano emocional a essas crianças", disse.

Outras pessoas, no entanto, não concordaram em nada com a escolha da mãe de raspar a cabeça das filhas, para que elas parassem de puxar o cabelo uma da outra. "Essa pessoa não tem um pingo de paciência para ser didática, isso é tão absurdo", escreveu uma internauta.

