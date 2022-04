Da Redação

Vídeo: locomotiva arrasta veículo com idosas por quase 70 m

Um veículo com duas idosas foi arrastado por uma locomotiva por cerca de 70 metros, em Itaúna, Minas Gerais. O caso, que ocorreu nesta terça-feira (15), foi atendido pela Polícia Militar (PM).

De acordo com as informações da PM, a condutora do automóvel, de 70 anos, tentou cruzar a linha férrea no momento em que o trem se aproximava. A idosa não havia visto a locomotiva. A máquina atingiu o carro em cheio e o arrastou por aproximadamente 70 metros.

A motorista e a passageira, de 68, foram socorridas e encaminhadas para o Pronto-Socorro. O veículo apresentava documentação regular e foi liberado para um familiar da proprietária.

A empresa responsável pela locomotiva, a VLI, enviou uma nota ao g1. A corporação lamentou o ocorrido e informou que todos os procedimentos de segurança, como a redução de velocidade e alertas sonoros, foram adotados.

Porém, devido ao peso da composição férrea, que estava com 102 vagões, após acionamento dos freios, um trem pode percorrer até um quilômetro antes de parar completamente.

