Vídeo: Ladrão sem perna furta bicicleta e foge pedalando em São Paulo

Ladrão sem perna furtou bicicleta em São Paulo

Um deficiente físico foi filmado cometendo um crime em Itariri, no interior de São Paulo. O homem, que não tem uma das pernas, furtou uma bicicleta que estava estacionada na rua e fugiu pedalando o veículo pela Rodovia Mário Covas, sentido Peruíbe, no litoral paulista. Assista o vídeo abaixo.

O crime aconteceu em frente a um supermercado que fica na Rua do Comércio, no Centro, por volta das 17h30, da última quinta-feira (6). A dona do veículo, a vendedora Wemelyn Diegues, de 27 anos, contou que o irmão dela era quem estava usando a bicicleta no momento do furto.

Um câmera de monitoramento instalada em frente ao mercado flagrou toda a ação do criminoso - o furto levou menos de um minuto. Apoiado em muletas e com uma mochila nas costas, o suspeito olha para os lados e fica rondando a bicicleta. Ao perceber que ninguém estava olhando, ele sobe nela e foge.

“O rapaz estava em frente ao mercado pedindo comida e dinheiro antes de levar a minha bicicleta. Muitas pessoas me falaram que ele é de Peruíbe e que viram ele na estrada pedalando. Fiquei sabendo também que dias antes ele estava pedindo a doação de uma bicicleta nas redes sociais, falando que haviam roubado a bicicleta dele. Daí ele vai lá e furta a minha, é inacreditável”, declarou Wemelyn ao G1.

Wemelyn ganhou o veículo de presente há quase cinco anos e usava diariamente para trabalhar. Até a publicação desta o suspeito e a bicicleta não foram localizados.

As informações são do G1.

