Vídeo: Jovem surdo conversa com Papai Noel em Libras

Um vídeo que circula nas redes sociais evidencia um verdadeiro show de inclusão de um shopping do Distrito Federal. O registro emocionou internautas ao mostrar um aluno surdo conversando com o Papai Noel por meio da Língua Brasileira de Sinais (Libras). Assista no final da matéria.

O momento foi publicado pela professora do jovem, que também é intérprete de Libras, Carla Momberg, neste sábado (17). A cena, no perfil do TikTok, já conta com mais de 500 mil visualizações.

As imagens foram feitas no Águas Claras Shopping e mostram o momento em que o garoto encontra o bom velhinho e inicia um diálogo animado. Eles se apresentam e conversam sobre a importância da Libras. “Meu aluno surdo encontrando um Papai Noel que sabe Libras pela primeira vez”, escreveu Carla no post.

Na postagem, muitas pessoas elogiaram a iniciativa. “Me emociona ver pessoas ouvintes aprendendo Libras. Isso é inclusão!”, comentou um usuário. “Estou chorando de emoção”, disse outra.

Fonte: Informações BHAZ Notícias.

