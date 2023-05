Vídeo: jovem pula em valão de esgoto para recuperar iPhone 12

Da Redação

Augusto chegou a oferecer R$ 2 mil a quem encontrasse o aparelho

Um jovem de 29 anos foi hospitalizado após pular em um valão de esgoto para resgatar seu iPhone 12 pro Max que caiu no local. Segundo ele, o aparelho foi comprado há apenas dois meses. O fato inusitado foi registrado na Barra da Tijuca, Zona oeste do Rio de Janeiro. Assista o vídeo abaixo.

O morador de Manaus, no Amazonas, Augusto Figueiredo está de férias no Rio e participou de um festival de rap. Em conversa com o jornal O Globo, o rapaz contou que ao sair do evento sentiu vontade de fazer xixi. Enquanto se aliviava, porém, o aparelho acabou caindo dentro do valão com água podre.

Imagens que viralizaram nas redes sociais mostram o rapaz procurando o aparelho com o corpo dentro do mangue. Ele chega a ficar com o corpo todo submerso, apenas com a cabeça para fora. Segundos depois, ele consegue recuperar o celular.

Após achar o aparelho Augusto foi levado a um hospital onde ficou por aproximadamente quatro horas. Ele levou pontos em um corte no pé e tomou uma vacina antitetânica.

“Eu acho que na hora foi doideira. Só depois que aconteceu, fiquei pensando nos perigos. Não ia valer a pena se eu não achasse meu celular, mas eu achei. O que era certo? Deixar pra lá? Será?”, disse ele. No momento do desespero, o rapaz chegou a oferecer R$ 2 mil a quem o ajudasse a recuperar o celular.

Segundo ele, o aparelho voltou a funcionar normalmente mesmo após cair no esgoto.

As informações são do site BHAZ.

