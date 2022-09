Vídeo: jovem faz 'banquete gourmet' para rato que vive em sua casa

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os vídeos publicados pela jovem estão repercutindo nas redes sociais

Uma jovem preparou um "banquete gourmet" para um rato que vive na parede de sua residência e viralizou nas redes sociais por conta da atitude que tomou. Um vídeo da ação já soma mais de 20 milhões de visualizações.

continua após publicidade .

As refeições do roedor incluem amêndoas trituradas, tábua de queijos, sanduíche de pasta de amendoim, espaguete com purê de tomate, entre outras opções.

A ação tomada pela jovem gerou diversos comentários. Alguns apoiam a atitude, já outros não gostaram muito da ideia de Bella adotar o animal.

continua após publicidade .

"Se eu não estivesse vendo, não acreditaria", disse um seguidor de Bella. Uma espectadora comentou: "Esse foi, provavelmente, o melhor dia da vidinha dele".



A princípio, o roedor morava na parede da casa da moradora, mas em uma postagem no TikTok, a jovem conta que preparou um lugar especial para o animal.

"Ele continuou comendo nossa comida, então decidimos continuar fazendo o melhor que podíamos para ele".

continua após publicidade .

Bella também fez questão de rebater as criticas recebidas: "Não é a casa de vocês, não precisam ficar tão bravos, vocês não moram aqui e eu estou bem, obrigada pela preocupação".

Diante do sucesso, a jovem tem feito enquetes para definir o cardápio do rato. "O que mais devo colocar na casa dele?".

Com informações do UOL.

Siga o TNOnline no Google News