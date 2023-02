Vídeo: jovem debocha de PMs ao ser presa com 13 celulares furtados

Da Redação

Jovem riu dos policiais durante a abordagem

Uma jovem, de 18 anos, foi presa em flagrante pela Polícia Militar (PM) com 13 celulares furtados na terça-feira (21), durante o carnaval em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. O momento da prisão foi filmado e mostra que a mulher debocha dos policiais durante a revista pessoal.

A autora dos furtos foi identificada como Karina dos Santos. Durante a abordagem, ela é vista sorrindo com ar de deboche da situação enquanto os policiais retiram os aparelhos escondidos dentro de sua calça. Em determinado momento ela reclama dos policiais. "Calma aí, senhor. É assim, desse jeito, oprimindo os outros?".

Por baixo da calça, a jovem usa uma espécie de cinta modeladora que ajudou a 'segurar' os celulares por debaixo de suas roupas.

Segundo a PM, quatro dos 13 smartphones apreendidos haviam sido devolvidos às vítimas de furto até a manhã desta quarta-feira (22)

A jovem segue detida no 14º distrito policial de Pinheiros, à disposição do Poder Judiciário, no aguardo por audiência de custódia. Conforme a Polícia Civil, ela será submetida a um exame pericial no Instituto Médico Legal (IML).

Com informações do RIC Mais.

