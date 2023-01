Vídeo: Jiboia de 2 metros é resgatada após "lanchar" gatinho

Da Redação

A jiboia de dois metros foi solta em uma propriedade rural do município

Na última quarta-feira (25), moradores da cidade de Sinop, no estado do Mato Grosso, flagraram o momento em que uma jiboia de 2 metros estava engolindo um gatinho. O Corpo de Bombeiro foi acionado e atendeu a ocorrência na Rua Sucupira.

O "lanchinho" da tarde da cobra foi visto por uma dona de uma casa, uma vez que a cobra estava no quintal da residência. De acordo com informações do portal RD News, a mulher ficou assustada e pediu ajuda para os vizinhos para tentar retirar o animal.

Já do lado de fora da residência, a jiboia "colocou para fora" o gato que havia acabado de comer. Conforme relatos das testemunhas, o felino por sua vez cuspiu um pequeno rato.

O fato para lá de inusitado foi registrado pela equipe do Corpo de Bombeiros, que conseguiu resgatar a cobra e registrou o momento (assista o vídeo). A jiboia de dois metros foi solta em uma propriedade rural do município.

Fonte: Informações RD News.



