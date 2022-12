Vídeo: Influenciador pendura rede em cinema para assistir 'Avatar 2'

Da Redação

O influenciador cearense Jocelio Fortal viralizou nas redes sociais depois que pendurou uma rede em um cinema, para assistir o filme "Avatar 2 - O Caminho da Água". O longa se passa dez anos após o primeiro filme e possui nada menos que 3 horas e 12 minutos de duração.

Nesta terça-feira (17), o jovem publicou um vídeo do momento inusitado. As imagens mostram o nordestino deitado na sua rede, enquanto outras pessoas na sessão estão reagindo com surpresa ao verem o objeto pendurado no meio da sala.

"Armei uma rede dentro do cinema para assistir Avatar, que tem 3 horas de filme”, escreveu ele na legenda da publicação, que viralizou no Instagram.

Essa não é a primeira vez que Jocelio pendura o item de descanso em algum lugar inusitado. Ele já levou a rede para a academia, terminal rodoviário, shopping e até para um local de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Confira:





Fonte: Informações RicMais.

