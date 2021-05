Vídeo: Influencer força cachorro inalar fumaça de maconha

Continua após publicidade

Gabrielly Milhomem, influenciadora digital de Jacundá, região sudoeste do estado do Pará, foi flagrada neste fim de semana, em um vídeo obrigando um filhote de cachorro a inalar fumaça de maconha. Após a repercussão do vídeo, a influencer foi intimada para prestar depoimento.

Nas imagens, é possível ver o momento em que Gabrielly inala a substância e, em seguida, força o filhote a ingerir a fumaça.

No áudio da gravação, é possível ouvir que uma das pessoas que estava com a influencer alertou sobre os maus-tratos: “Não faz isso não, mano. Coitado do animal. Isso aí é maus-tratos”, disse ele, aos risos.

Em comentário na página do abrigo Au Family, no Instagram, o deputado estadual Igor Normando informou que a influencer foi intimada e compareceu à delegacia para prestar esclarecimento sobre o caso. A equipe do político busca informações sobre o paradeiro do animal.

Veja o vídeo a seguir:

Com informações: Metrópoles