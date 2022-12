Vídeo: incêndio de grandes proporções destrói loja da Havan

Da Redação

Diversas equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas, na manhã desta quarta-feira (28), para combater um incêndio de grandes proporções em uma loja da Havan, localizada em Vitória da Conquista, na Bahia.

Segundo as informações do 7º Grupamento de Bombeiros Militar (7º GBM), apesar do susto, ninguém ficou ferido, pois o fogo se iniciou e se propagou pelo estabelecimento quando ele estava fechado, por volta das 9h.

A partir de imagens, é possível ver o tamanho do estrago causado pelas chamas. Além disso, uma nuvem de fumaça preta tomou conta do céu da cidade.

Assista:

Equipes dos bombeiros ainda trabalham para controlar as chamas.

A loja, que é a de número 109 da Havan, foi inaugurada no dia 21 de abril de 2018 e tem quase 6.300 metros quadrados de área construída. Atualmente 82 funcionários trabalham no local mas nem todos estavam no momento em que o incêndio começou.



