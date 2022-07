Vídeo impressionante mostra momento exato em que raio atinge carro

Um caso surpreendente ocorreu na Flórida, no sul dos Estados Unidos. Michaelle Whalen gravou o carro de seu marido sendo atingido por um raio na estrada.

A mulher estava a bordo de um veículo que vinha logo atrás do de seu companheiro e conseguiu registrar o momento impressionante.

O carro de Edward Whalen foi atingido por um raio durante uma forte chuva que caía na Flórida. Michaelle estava gravando a tempestade e acabou registrando, em vídeo, o carro de seu marido recebendo uma descarga elétrica poderosíssima.

Ela queria registrar fotos dos relâmpagos que estavam distantes. “Começou a tempestade e eu pensei que o relâmpago estava nítido, então eu estava tentando tirar uma foto e errei todas as vezes”, disse a mulher à Fox News.

Quando o raio caiu no veículo, a mulher pensou ter filmado a morte do esposo. Ela parou o carro para ver o que havia acontecido, mas encontrou seu marido bem.

“Eu tive que pular da caminhonete e correr de volta para ela [Michaelle], abraçá-la e deixá-la saber que estávamos todos bem. Estávamos realmente confusos. Tivemos dores de cabeça muito ruins”, disse.

Confira o vídeo:

This impressive video of a lightning apparently striking two cars, is a proof you're relatively safe not thanks to the tires, but because a car is a Faraday cage [read more: https://t.co/9zIEJIRXmg] [📽️: LSC/Michaelle Paul Whalen, Florida, July 1, 2022] pic.twitter.com/DIru655O5b