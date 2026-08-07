Vídeo impressionante flagra tornado durante tempestade no interior do RS

Imagens gravadas por moradores mostram o avanço do funil na Vila Matarazzo; equipes locais e a PRF monitoram os estragos na região







Um vídeo gravado por moradores registrou o momento exato em que um tornado atingiu a localidade de Vila Matarazzo, no interior de Pedro Osório, no Sul do Rio Grande do Sul, na tarde desta quinta-feira (6). O fenômeno meteorológico, que causou apreensão na comunidade local, foi oficialmente confirmado pela MetSul Meteorologia.

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As imagens mostram a formação e o avanço da coluna de vento sobre a vegetação e as áreas rurais do distrito. De acordo com o prefeito de Pedro Osório, Ricardo Alves, até o momento há a confirmação de ao menos uma residência destelhada na localidade. Contudo, as autoridades ressaltam que o número de imóveis afetados ainda pode aumentar, já que uma equipe da prefeitura foi deslocada até Matarazzo para prestar suporte aos moradores e realizar o levantamento detalhado dos estragos.

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Além dos danos na zona rural, o temporal associado ao fenômeno provocou transtornos no perímetro urbano e nas rodovias da região. No Centro de Pedro Osório, postes de energia elétrica tombaram devido à força das rajadas de vento.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também confirmou a queda de árvores ao longo da BR-116, no trecho entre Pedro Osório e Arroio Grande, exigindo atenção dos motoristas que transitam pelo local. As equipes de emergência e das concessionárias seguem mobilizadas no atendimento às ocorrências e no restabelecimento dos serviços essenciais.





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Fenômeno foi oficialmente confirmado pela MetSul Meteorologia - Foto: Reprodução/Redes Sociais Fenômeno foi oficialmente confirmado pela MetSul Meteorologia - Foto: Reprodução/Redes Sociais



