Vídeo: Idoso morre de infarto durante assalto

Um idoso, identificado como Domingos, morreu de infarto durante um assalto à sua casa nesta terça-feira (21). O crime ocorreu por volta das 17h50, na rua Giácomo Crespi, em Pirituba, zona norte de São Paulo.

Nas imagens de um circuito de segurança, um suspeito entra na garagem de uma das casas, onde um carro Honda Fit cinza acaba de estacionar.

Momentos depois, o suspeito se afasta e aponta uma arma para a vítima, que cai no chão. Ele dá um chute no idoso e em seguida, sai com o carro da garagem, passando por cima do pé dele.

A esposa da vítima tenta impedir o roubo, mas também cai na rua.

De acordo com o segurança do bairro, que preferiu não ser identificado, a vítima passou mal durante o roubo e teve um infarto. Nenhuma das vítimas foi baleada pelo suspeito durante o crime.

Ele também relatou que além do suspeito, mais dois criminosos estariam dentro de um carro branco, estacionado poucos metros à frente da casa.

