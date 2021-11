Da Redação

Vídeo: Idosa reage a assalto e agride ladrão com raquete

Uma idosa de 61 anos reagiu a um assalto e agrediu o criminoso com uma raquete elétrica de matar mosquito. Mesmo reagindo, a vítima teve uma corrente arrancada do pescoço. O caso ocorreu na última quarta-feira (24), em Goiânia, Goiás.

Uma câmera de segurança flagrou todo o momento. Nas imagens é possível notar que um motociclista se aproxima e toca a campainha da casa da idosa. Para não ser identificado, ele cobriu a placa da moto e não retirou o capacete.

Ele entrega um papel para a vítima que está do outro lado do portão e, de pé, coloca o braço entre a grade e foge. Dá para ver que a idosa tenta reagir usando uma raquete de matar mosquito. Ele arrancou uma corrente do pescoço dela.

A Polícia Civil afirmou que está investigando o caso.

Vídeo por: tnonline