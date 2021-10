Vídeo: idosa é atacada por leopardo e se defende com bengala

Da Redação

Circula, nas redes sociais, um vídeo que viralizou nesta semana. Nas imagens, capturadas por uma câmera de segurança, uma mulher é atacada por um leopardo e se defende do felino usando uma bengala.

Segundo o portal Times of India, o caso aconteceu na cidade de Mumbai, no país asiático, na última quarta-feira (29). A casa fica nos arredores da floresta urbana de Aarey Colony.

Imagens de monitoramento flagraram o momento em que o leopardo invadiu o quintal de uma casa. Em seguida, Nirmala Rambadan Singh, de 55 anos, entra em cena, caminhando lentamente, com a ajuda de uma bengala. Ela anda, limpa uma calçada com as mãos e se senta de costas para o felino. A mulher não percebe que está sendo observada pelo animal, que mantém os olhos brilhantes vidrados na possível presa.

O leopardo se aproxima lentamente e surpreende a idosa, que tenta se levantar, pega a bengala, mas acaba caindo. O bicho, claramente, tenta morder o pescoço da mulher, que se defende com o andador.

Nirmala Rambadan foi levada a um hospital, onde foi socorrida, mas não teve ferimentos graves.

