Vídeo: Idosa é arrastada por vento em Campo Grande, no MS

Durante o temporal, os ventos na capital do Mato Grosso do Sul chegaram a quase 80 Km/h

Um vídeo que vem circulando nas redes sociais mostra o momento em que uma idosa é arrastada pelo vento, na região central de Campo Grande, na tarde desta quinta-feira (06). Durante o temporal, os ventos na capital do Mato Grosso do Sul chegaram a quase 80 Km/h. Assista no final da matéria

Uma câmera de segurança de uma loja de variedades flagrou o momento em que a idosa, que carregava uma caixa e duas sacolas, aparece sendo levada pela ventania. A mulher, que não foi identificada, chegou a dar duas voltas pela intensidade do vento antes de ser "resgatada" por uma vendedora.

Ao ser entrevistada pelo g1, Mary Araújo, que amparou a idosa, disse que "o vento estava muito forte, a senhora estava descendo e o vento foi levando ela. Quando notamos todo mundo começou a gritar 'pega a senhora' e ela ainda carregava uma caixa e uma sacola”.

Após ser socorrida, a mulher aguardou a ventania passar dentro da loja de variedades. “Ela estava muito assustada e ficou dentro da loja até o vento passar”, afirmou Araújo.

Assista o vídeo que viralizou nas redes: Vídeo por: tnonline

Fonte: Informações do g1.

