Vídeo: humorista é vítima de racismo no prédio onde mora, em SP

O ataque ocorreu na última segunda-feira (17), em São Paulo

O youtuber e humorista Edson Marciano Junior, mais conhecido como Eddy Jr, divulgou um vídeo, nessa terça-feira (18), onde mostra que foi vítima de racismo no condomínio onde vive, na Zona Oeste de São Paulo. As imagens foram publicadas nas redes sociais.

No registro, é possível ver uma idosa, identificada como Elisabeth Morrone, de 69 anos, discutindo com o Edson, enquanto o xinga de "bandido", "macaco", "imundo", "urubu" e "neguinho perigoso". A mulher começou a ofender o rapaz porque se recusava a utilizar o mesmo elevador que ele.

A assessoria do humorista informou que o ataque aconteceu na noite da última segunda-feira (17), próximo à portaria do edifício, no momento em que Edson havia levado sua cachorra de estimação para passear.

“Cai fora. Não quero ficar com ele. Não vou [subir com ele]. Não quero”, afirma a mulher, que é apartada por um funcionário do prédio.

Veja:

O youtuber alegou que essa não é a primeira vez que eles se desentendem. Ele afirmou que, desde abril, é alvo de ataques da família da agressora. Eles reclamavam e ofendiam Edson por suposto barulho vindo do apartamento dele.

“Me mudei para esse apartamento final de fevereiro. Quando chegou março ou abril, os porteiros começaram a ligar quando eu estava dormindo reclamando de barulho. Mas eu estava dormindo. Foi assim durante vários dias na semana. Às vezes ligava duas vezes na mesma noite. Houve uma reclamação até num dia que eu não estava em casa”, informou.



“Eu nunca tinha nem visto ela. Aí chegou duas notificações de multa pra mim por importunação e barulho. A minha advogada pediu para ler o livro de reclamações do prédio, e tinha muitas reclamações dessa vizinha sobre mim. Mas eram umas reclamações absurdas. Ela falava que eu desligava a máquina de lavar dela, falou que eu hackeei a internet da casa dela, que eu desligava o fogão dela. Alegou que eu deixei ela sem gás. O condomínio até retirou as multas”, afirmou.

Em setembro, o rapaz disse que registrou um boletim de ocorrências por causa de ameaças com faca feitas pelo filho da agressora.

“Teve uma noite que eu estava na cama deitado e a minha campainha tocou. Era umas 3h da manhã. Levantei e o filho dessa vizinha já começou a gritar, dizendo ‘eu vou te matar’. Ele veio com uma faca enorme na mão, chutando a minha porta”, contou.

Com informações do G1.

