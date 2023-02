Vídeo: homens escapam da morte desviando de caminhão desgovernado

Da Redação

O motorista do caminhão perdeu o controle após passar por um buraco

Duas pessoas conseguiram escapar da morte quando desviaram de um caminhão desgovernado em alta velocidade. O caso aconteceu na tarde da última segunda-feira (06), em São Bernardo do Campo, São Paulo.

Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente e as imagens são chocantes. Conforme o flagrante, um jovem estava sentado na mureta de uma imobiliária para escapar da chuva, quando de repente o veículo vem em sua direção em alta velocidade.

Pelas imagens é possível observar que o caminhão transitava na rua e acabou passando por um buraco na pista. Nesse momento, o automóvel "quica" e o motorista perde o controle da direção. Percebendo a situação, o rapaz se levanta rapidamente em uma tentativa de se proteger da colisão.

Um segundo homem, que vinha caminhando sentido à saída da imobiliária, também percebe a comoção e corre novamente para o estabelecimento para se salvar. O forte impacto do veículo derrubou um poste e destruiu a grade em frente de onde o rapaz estava sentado segundos antes.

Conforme o registro da câmera, é possível ver a expressão de susto do jovem. Com ambas as mãos na cabeça, ele tenta se proteger e busca abrigo em canto próximo ao muro do local.

Fonte: Informações RicMais.

