Vídeo: homem tenta furtar combustível de carro estacionado

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem tenta roubar combustível de um carro estacionado em uma das ruas de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul. O crime ocorreu na última quinta-feira (10), porém, as imagens só foram divulgadas recentemente.

No vídeo, é possível ver o momento em que o suspeito chega até o veículo disfarçando, sem mostrar porque estava no local. Em seguida, ele abre a porta do passageiro, retira uma mangueira e começa o processo de tentativa de furto.

Enquanto o suspeito tentava roubar o combustível, ciclistas e motoristas passam pelo local, mas não percebem nada. O acusado segue com o furto e disfarça todas as vezes que outras pessoas passam perto dos carros.



Após um tempo, o portão de uma residência abre e um morador sai do local. Assim que percebe a presença do homem, o criminoso vai embora.

Até o momento, ninguém foi preso.