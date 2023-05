Vídeo: homem se envolve em briga e usa cobra de estimação como chicote

Da Redação

O fato foi registrado em Toronto, no Canadá

Uma cobra de estimação morreu depois de ser usada como uma "arma" durante uma briga de rua, em Toronto, no Canadá. O dono da píton se envolveu em uma confusão com um rapaz e, então, utilizou o animal como um chicote. As informações são da imprensa local, Toronto CityNews.

De acordo com o jornal, a polícia recebeu uma denúncia de que um homem estava ameaçando as pessoas com uma serpente no meio da rua. O fato foi registrado na última quarta-feira (17).

Conforme as autoridades, o tutor do réptil, identificado como Laurenio Avila, segurava a píton quando ele se aproximou de um pedestre.

Eles começaram a discutir e, em um certo momento, Laurenio investiu contra a vítima. Ele usou a cobra para atacar o homem.

A polícia estava passando no local e prendeu o suspeito em flagrante. Assista:

Um porta-voz da corporação relatou ao jornal que a vítima não foi ferida no ataque e que o suspeito e a vítima não se conheciam.

Avila foi acusado de agressão com arma branca e de causar dor e sofrimento desnecessários a um animal.

A cobra estava viva durante a luta, mas morreu depois de alguns instantes, segundo a polícia.

Com informações do UOL.

