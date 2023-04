Vídeo: homem quebra poste e furta bicicleta que estava amarrada nele

Da Redação

O crime aconteceu na última terça-feira (18)

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um homem destruindo um poste de metal para furtar uma bicicleta, que estava presa à estrutura, em uma calçada em frente a um comércio de Mongaguá, no litoral paulista. Logo após a ação, o sujeito sobe na bike e leva o poste embora. O crime ocorreu na última terça-feira (18) e o circuito de monitoramento de uma loja flagrou o furto.

Através do registro, é possível ver o criminoso observando o fluxo de pessoas no local. Ao notar que não havia ninguém, ele utiliza sua força para tentar remover a estrutura metálica da calçada.

Por meio das imagens, é possível ver também que há uma bicicleta no poste. Em pouco tempo, o ladrão consegue remover o objeto do chão e, com isso, soltar a bike.

Ele pega o meio de transporte de duas rodas, além do poste, e vai embora.

Assista:

