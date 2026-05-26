Vídeo: homem quase é esmagado por barra de 145 kg em academia; assista







Um homem escapou da morte após quase ser esmagado por uma barra de musculação de 145 kg durante um treino em uma academia em Guangdong, na China. O acidente aconteceu no dia 5 de maio e foi inteiramente registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. O frequentador realizava um exercício de levantamento de peso quando perdeu o controle do equipamento, que despencou diretamente sobre o seu pescoço.

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As gravações mostram a agonia da vítima, que fica presa no banco de supino. Sem conseguir respirar, o homem se debate e faz um esforço físico extremo por alguns segundos para conseguir empurrar o equipamento para o lado e aliviar a pressão sobre a garganta. O que mais chamou a atenção nas imagens foi que, mesmo com o desespero do rapaz, outras pessoas que estavam descansando ao lado do aparelho não se levantaram para prestar qualquer tipo de socorro.

Após conseguir se desvencilhar da pesada barra de metal por conta própria, o homem aparece em pé ao lado do aparelho, visivelmente em estado de choque e levando as mãos ao pescoço. Apesar da extrema gravidade do acidente e do risco iminente de asfixia ou fratura fatal, a vítima não sofreu ferimentos.

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