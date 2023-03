Vídeo: homem invade palco, assedia dançarinas e acaba apanhando

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Sem camisa e com bermuda preta, o assediador deu tapas nas dançarinas

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um homem invade o palco de um show de funk e assedia três dançarinas, com tapas nas nádegas. Logo após, ele é contido por alguns homens que acompanhavam a apresentação e apanha. Assista abaixo.

continua após publicidade .

As imagens que viralizaram nesta segunda-feira (06) revelam quando o assediador, sem camisa e com uma bermuda preta, sobe no palco enquanto as três mulheres dançam de costas para a plateia. Quando são tocadas sem o seu consentimento, o trio demonstra sua indignação com o assédio.

LEIA MAIS: Virgínia lança base de R$ 200 e se torna alvo de críticas na internet

continua após publicidade .

O rapaz, então, é contido por alguns seguranças que também estavam no palco. Ele chega a ser agredido com chutes enquanto os homens o seguram contra o chão. A situação aconteceu em uma festa pós-Carnaval, no último domingo (05), durante uma apresentação do cantor MC Tróia, em São Lourenço da Mata, Pernambuco.

A Polícia Militar (PM) afirmou ao portal g1 que fez buscas pela área, mas o homem não foi encontrado. A Polícia Civil (PC), por sua vez, afirma que não há registro de boletim de ocorrência.

Assista:

Homem invade palco e assedia dançarinas em show do MC Tróia, na Grande Recife#MCTROIA

PORTAL B pic.twitter.com/d0SoelQfzT continua após publicidade . March 6, 2023





Fonte: Informações Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News