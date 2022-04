Da Redação

Vídeo: homem flagra esposa tendo relação com morador de rua

Um personal trainer agrediu um morador de rua após flagrar sua esposa tendo relações sexuais com ele, na madrugada da última quinta-feira (10), em Planaltina, Distrito Federal.

De acordo com as informações do site Metrópoles, a esposa e a sogra do agressor saíram de casa com o intuito de ajudar o homem em situação de rua. Na sequência, as duas teriam se separado.

Preocupado, o educador físico foi atrás de sua esposa, já que não conseguiu contato por telefone. Durante as buscas, o homem encontrou o carro da companheira estacionado e, ao se aproximar, a flagrou com um morador de rua dentro do veículo. Eles estavam fazendo sexo.

O marido teria entrado no carro e começado a agredir o homem. Uma câmera de segurança registrou toda a situação. Veja:

Eduardo Alves, 31 anos, teria flagrado a mulher tendo relações sexuais com o tal homem em situação de rua. A 16ª DP investiga o caso.



Eduardo Alves, 31 anos, teria flagrado a mulher tendo relações sexuais com o tal homem em situação de rua. A 16ª DP investiga o caso.

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, o agressor alegou que cometeu o crime pois acreditava que seria um estupro. Porém, a própria mulher afirmou aos policiais que as relações foram consentidas.



A esposa do educador físico afirmou aos policiais que tinha interesse em ajudar pessoas vulneráveis por meio da igreja. No hospital, ela disse a um amigo que havia recebido uma “mensagem de Deus” para ajudar o homem com quem foi flagrada transando.



Devido aos ferimentos, o morador de rua precisou ser encaminhado para um hospital. O caso é investigado pela 16ª Delegacia de Polícia. O personal prestou depoimento e foi liberado. Ele poderá responder por lesão corporal.

Em uma nota enviada ao Metrópoles, o investigado reafirmou que a mulher foi abusada sexualmente. Conforme ele, a esposa esposa estava em surto psicótico e, assim, não teria havido relação extraconjungal consensual e sim um estupro. O caso, porém, não foi registrado desta forma na Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

As informações são do Metrópoles.