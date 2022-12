Vídeo: Homem fica 'possuído' em hospital e aterroriza médicos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O caso inusitado aconteceu em um hospital da cidade de Barranquilla, na Colômbia

Nos últimos dias, viralizou nas redes sociais um vídeo de um homem supostamente "possuído" em um hospital. O rapaz fica em pé em uma das macas e faz movimentos que assustam a equipe médica. Assista no final da matéria.

continua após publicidade .

As imagens retratam o momento em que o homem, que não foi identificado, começa a fazer sons estranhos e movimentos com os braços. Mesmo com medo, outras pessoas se aglomeram no quarto da instituição de saúde.

LEIA MAIS: Milionário russo que criticou guerra morre ao cair de janela de hotel

continua após publicidade .

O caso inusitado aconteceu em um hospital da cidade de Barranquilla, na Colômbia. De acordo com o registro, alguns dos que presenciam a cena sugerem que o homem seja sedado, uma vez que os médicos precisam de muita força para tentar contê-lo.

Até o momento da publicação desta matéria, não foram informados os motivos que levaram o jovem a agir desta forma.

Assista:

♬ som original - ipiranganews1 @ipiranganews1 FICOU POSSUÍDO VÍDEO: Homem deixa médicos aterrorizados após ficar ‘possuído’ em hospital No registro é possível ver o homem de pé na maca fazendo sons estranhos e movimentos com os braços Recentemente, imagens de um homem supostamente ‘possuído’ estão circulando nas redes sociais. O rapaz fica em pé em uma maca e faz movimentos que assustam as pessoas do local. Os médicos tentam contê-lo com muita dificuldade. O caso aconteceu em uma unidade de saúde na cidade de Barranquilla, na Colômbia. #surtou





Fonte: Informações RicMais.

Siga o TNOnline no Google News