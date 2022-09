Vídeo: helicóptero com deputado atinge rede elétrica e cai em MG

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O acidente aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (21)

Um acidente envolvendo um helicóptero foi registrado no início da tarde desta quarta-feira (21), no Distrito de Divino do Traíra, em Engenheiro Caldas, Minas Gerais. Havia quatro pessoas na aeronave.

continua após publicidade .

O helicóptero transportava o deputado federal e candidato à reeleição, Hercílio Diniz, e o vice-prefeito de Governador Valadares, David Barroso. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa de Diniz.

Um registro do momento do acidente foi feito. Nas imagens, é possível ver a aeronave se aproximando do solo e, na sequência, é possível ver também um clarão, ocasionado pelo choque com a rede elétrica.

continua após publicidade .

Assista:

null - Vídeo por: tnonline

Pessoas que estavam no local acionaram equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos passageiros.

continua após publicidade .

Após o socorro, os quatro ocupantes do helicóptero foram levados para um hospital particular da cidade.



Além dos dois políticos, estavam no helicóptero o piloto e mais um passageiro.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu após a aeronave ter batido em um fio de alta tensão quando pousava. A área de brejo existente no local amorteceu a queda.

continua após publicidade .

Confira a nota divulgada pela equipe do político:

"A coordenação de campanha do deputado federal Hercílio Coelho Diniz informa que o helicóptero em que estava o candidato, o vice-prefeito de Valadares, David Barroso, o locutor Luciano Viana e o piloto Fabiano Rufino sofreu um acidente quando pousava em Engenheiro Caldas. Os quatro passageiros passam bem e estão a caminho do hospital para laudo clínico completo. Agradecemos a todos pelas orações e mensagens de apoio. Mas informações em breve."

Com informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News