Da Redação

Vídeo: Galpão é consumido pelas chamas em Barueri

Um galpão foi consumido pelas chamas de um incêndio localizado no Jardim Califórnia, em Barueri, na Grande São Paulo, no final da manhã desta quinta-feira, (26). Devido a fumaça tóxica, a prefeitura suspendeu as aulas em dez escolas da região. Idosos de um asilo do bairro foram levados para uma igreja em Alphaville.

continua após publicidade .

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 11h no imóvel de uma indústria química, que atuam com reciclagem de plástico, e avançou para a fábrica de uma outra empresa. Por volta das 14h20, já tinha sido controlado.

Carros que estavam estacionados na via também foram atingidos. 50 bombeiros em 16 viaturas atuaram para conter as chamas. Ninguém fico ferido.

continua após publicidade .

Por conta do vazamento de etanol, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) foi acionada e uma equipe enviada ao local.

O fornecimento de energia também foi interrompido.

Confira abaixo as imagens do incêndio:

continua após publicidade .

Vídeo: Galpão é consumido pelas chamas em Barueri - Vídeo por: G1

Vídeo: Galpão é consumido pelas chamas em Barueri - Vídeo por: G1

Com informações: G1 Notícias