Da Redação

Vídeo: Funcionário reage a assalto com rolo de macarrão

Um pizzaiolo reagiu a um assalto ao estabelecimento e agrediu o criminoso com golpe de um rolo de massa. A abordagem do criminoso e a reação do trabalhador foi filmada por câmeras de segurança. O caso ocorreu em 30 de setembro no Bairro Jardim América, em Fortaleza.

continua após publicidade .

Dois criminosos entraram na pizzaria na noite de quinta-feira e renderam clientes e trabalhadores. Um deles entra na cozinha do estabelecimento e aponta a arma para um funcionário. Em um momento de distração, o pizzaiolo agride o criminoso com um golpe de rolo de macarrão na cabeça.

O dono do estabelecimento não quis comentar sobre o assunto e afirma que não registrou boletim de ocorrência.

continua após publicidade .

Confira as imagens da câmera de segurança:

O trabalhador recebe ajuda de colegas de trabalho, que também agridem e contêm o assaltante. Em seguida, o criminoso foge do local, com a camisa rasgada.

continua após publicidade .

De acordo com um policial militar, um homem com características que lembram o criminoso que aparece no vídeo (sem camisa e com calça jeans) foi assassinado na madrugada de sexta-feira (1º) após "uma séria de crimes no Bairro Jardim América". A polícia investiga se ele é o mesmo que tentou assaltar a pizzaria horas antes.

Com informações: G1