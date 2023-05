Vídeo: frentista morre ao ser arrastado e atropelado por caminhão

Siga o TNOnline no Google News

O motorista de um caminhão causou a morte de um trabalhador, de 58 anos, na noite dessa quinta-feira (25), logo após sair de um posto de combustíveis sem pagar. Um frentista que trabalha no local tentou impedir a fuga do condutor, porém, acabou sendo arrastado e atropelado pelo veículo. O caso foi registrado em Mooca, bairro localizado na Zona Leste de São Paulo.

A polícia foi chamada para atender a ocorrência. Testemunhas informaram à força de segurança que a vítima, identificada como Odair Loureiro, tentou impedir o motorista de sair do posto sem pagar.

No entanto, o homem acelerou o caminhão, arrastando o funcionário do posto e o atropelando logo na sequência. O episódio foi registrado pela câmera de segurança do estabelecimento.

Veja:

O trabalhador não resistiu e morreu. O condutor fugiu do local.

Dois funcionários do posto, um frentista e uma atendente, foram ouvidos, mas não viram o ocorrido. Não foram encontradas outras testemunhas que pudessem dar mais informações.

O caso foi registrado pelo 56º DP que solicitou perícia no local.

