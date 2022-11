Vídeo: Fortes chuvas abrem cratera na BR-101 em Aracruz, no ES

Da Redação

Conforme informações, o trecho está totalmente interditado, sem previsão de liberação

Fortes chuvas estão atingindo diversos estados brasileiros, incluindo o Espírito Santo. Nesta terça-feira (29), as precipitações causaram a abertura de uma cratera na BR-101, no limite entre os municípios entre Aracruz e Linhares, no Norte do Estado. Veja o vídeo no final da matéria.

A Eco101, concessionária responsável por administrar a rodovia, informou que o alto volume de chuvas foi o responsável pela erosão na pista, na altura do quilômetro 170. Conforme informações, o trecho está totalmente interditado, sem previsão de liberação.

A Polícia Rodoviária Federal do Estado (PRF/ES) atua na ocorrência, juntamente com a concessionária, e orientou os motoristas para verificarem aplicativos de mobilidade, com o intuito de definir a melhor alternativa de rota de acordo com destino.

⚠️ATENÇÃO - INTERDIÇÃO TOTAL DE PISTA⚠️

Em Linhares/ES, no km 169 da BR 101 pista totalmente interditada em virtude das chuvas. Sem previsão de liberação. Verifique aplicativos de mobilidade para definir a melhor alternativa de acordo com o seu destino. pic.twitter.com/YMoy0znNBf — PRF - Espírito Santo (@PRF191ES) November 29, 2022

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta laranja para o Espírito Santo. O aviso vale a partir das 10h20 desta terça-feira (29), e prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Também há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Veja o vídeo da cratera na BR-101: null - Vídeo por: Nova Onda Online

Fonte: Informações O Tempo.



