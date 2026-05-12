Vídeo flagra sequestro de empresário de Balneário Camboriú antes de ser achado morto em matagal





Imagens de câmeras de segurança registraram o momento exato em que o empresário Alfredo Fraga dos Santos, de 53 anos, foi sequestrado na sede de sua construtora em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, antes de ser encontrado morto com um tiro na cabeça e os pés amarrados. O crime, ocorrido nesta segunda-feira (11), teve toda a sua dinâmica inicial gravada, o que auxiliou na compreensão do caso e culminou na rápida prisão de dois suspeitos, incluindo um ex-funcionário que havia sido demitido pela vítima há uma semana. Assista ao vídeo acima.

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As gravações detalham a abordagem criminosa por volta das 6h30, no bairro da Barra. O registro mostra o empresário manobrando o veículo e descendo para verificar o portão da empresa, que aparentava apresentar problemas para abrir. Nesse instante, ele é surpreendido pelo ex-funcionário e um comparsa. Imagens de um segundo ângulo, já no interior do galpão, revelam a dupla rendendo o dono da empreiteira e o forçando a entrar em um carro da própria companhia, veículo utilizado para retirá-lo do local.

As gravações detalham a abordagem criminosa por volta das 6h30, no bairro da Barra - Foto: Reprodução/Redes Sociais/Câmeras de segurança As gravações detalham a abordagem criminosa por volta das 6h30, no bairro da Barra - Foto: Reprodução/Redes Sociais/Câmeras de segurança

O desfecho do sequestro foi descoberto quando um morador localizou o corpo da vítima desovado em um matagal às margens da rodovia BR-470, no bairro Arraial, no município de Gaspar, a cerca de 20 quilômetros de distância de Balneário Camboriú. O automóvel utilizado na ação foi encontrado posteriormente abandonado na cidade vizinha de Blumenau. A investigação também identificou várias transferências bancárias realizadas da conta do empresário, que também integrava o movimento Legendários, para a conta de um dos criminosos ao longo do dia

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Foto: Polícia Militar/Divulgação Foto: Polícia Militar/Divulgação

A Divisão de Investigação Criminal (DIC) assumiu o inquérito e coordenou a busca pelos envolvidos. Os dois suspeitos, de 20 e 26 anos e naturais do Pará, foram detidos ainda na tarde de segunda-feira, incluindo o ex-funcionário. Um deles estava em Blumenau enquanto o outro conseguiu cruzar a fronteira estadual, mas foi interceptado e preso no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), durante uma tentativa de fuga por avião.