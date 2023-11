Vídeo flagra queda de jovem que dançava em teto de carro em movimento

Circula nas redes sociais um vídeo de uma jovem que caiu de um carro em movimento após subir no teto dele para dançar. O caso foi registrado nessa segunda-feira (27) no Rio de Janeiro.

As imagens foram feitas por ocupantes de outro automóvel que trafegava na estrada da Palhada, em Nova Iguaçu. Por meio do registro, é possível ver a mulher com parte do corpo para fora do veículo.

Pouco tempo depois, com o carro em movimento, ela sobe no teto e começa a dançar. Em um certo momento, uma viatura da Polícia Militar (PM) passa ao lado do carro - fato que fez a 'dançarina' mudar de ideia e retornar ao interior do automóvel.

No entanto, ela não obteve sucesso ao tentar voltar para seu assento. A jovem caiu e parou no meio da via pública.

A pessoa que estava na direção encostou o carro e desceu para ajudar a menina. Ela levantou do chão e aparentemente não se feriu.

Veja:

